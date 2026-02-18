News

Investito mentre camminava sul marciapiede, 17enne in fin di vita a Padova

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un 17enne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Padova dopo che ieri, verso mezzanotte, a Campo San Martino, è stato investito mentre camminava sul marciapiede, da un’auto guidata da un 22enne di San Giorgio delle Pertiche.  

Il minorenne si trovava a piedi con alcuni amici, quando è stato travolto dall’auto senza più controllo che ha finito la sua corsa contro il muro di cinta di una casa. Indagini ancora in corso da parte dei carabinieri di Cittadella per stabilire le esatte cause del grave incidente.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milleproroghe, dal bonus lavoro al fisco: le novità...

MyPlant & Garden 2026, Capitanio (Aiph): “Evento di...

Dal 26 al 29 marzo torna Cosmoprof Worldwide...

Milano Cortina, sci di fondo: l’Italia vince il...

Calzolari (BolognaFiere): “3000 espositori e tutto esaurito per...

Cosmoprof, Zannini (BolognaFiere): “Ci confermiamo come hub internazionale...

In aumento le piogge estreme di breve durata...

MyPlant & Garden 2026, Randazzo: “Ottimo inizio, a...

MyPlant & Garden 2026, Forbici (Assofloro): “Portiamo temi...

Ascolti tv, il finale di ‘Cuori 3’ su...