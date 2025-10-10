News

Innovazione, Potti (Fondazione Comunica): “Digitalmeet per l’alfabetizzazione digitale”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “L’obiettivo di questa edizione di Digitalmeet è l’alfabetizzazione digitale. Tutti in Italia devono imparare ad usare meglio i mezzi che offre la tecnologia. Sono spesso straordinari, ma non li conosciamo a sufficienza”. Così Gianni Potti, presidente della Fondazione Comunica e founder di Digitalmeet, intervenendo alla presentazione della 13° edizione del più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale, che prende il via il 20 ottobre e prosegue fino al 25 ottobre, con oltre 150 eventi organizzati in tutta Italia. “L’indice europeo Desi – prosegue Potti – ci colloca al 18° posto per quanto riguarda le infrastrutture digitali, una posizione discreta. Ma sull’alfabetizzazione siamo arretrati negli ultimi due anni scendendo al 25° posto Questo ci deve far riflettere perché cade sulle spalle dei nostri figli”. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Innovazione, senatore De Poli: “Bisogna lavorare su conoscenza...

Duplice infanticidio a Reggio Calabria, i genitori della...

Presentato a Roma il festival DigitalMeet 2025, 150...

Dazi, l’ira di Trump contro la Cina: “E’...

Ict, Nethesis cavalca la ‘grande onda’ digitale

In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi...

Trump senza Nobel, la Norvegia teme ritorsioni per...

Israele-Hamas, ecco il testo dell’intesa su prima fase...

Ricerca, Senni (UniMiB): “In cardiologia è fondamentale, malattie...

Ricerca, Bonini (Sapienza): “Fatti passi in avanti per...