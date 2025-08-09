News

Incidente su A1, oggi i funerali. Meloni: “Mi stringo a famiglie delle vittime”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L'ultimo saluto oggi, sabato 9 agosto, ad Arezzo, ai due volontari delle Misericordie, morti il 4 agosto scorso nell'incidente sull'A1. ''Desidero rinnovare il cordoglio del governo per la tragica scomparsa di Gianni Trappolini e Giulia Santoni, rimasti uccisi nel terribile incidente di lunedì scorso sull'Autostrada del Sole" scrive la premier sui social. "L'ambulanza su cui viaggiavano e con la quale stavano trasportando in ospedale Franco Lovari per un controllo, è stata travolta da un tir e l'esito è stato il più tragico''.  ''Nel giorno dei funerali, voglio stringermi alle famiglie di tutte e tre le vittime e ribadire il ringraziamento del governo per tutti i volontari che, ogni giorno, scelgono di donarsi al prossimo. Il volontariato è il volto dell'Italia migliore e noi siamo orgogliosi di quella straordinaria rete di solidarietà che quotidianamente garantisce il suo contributo per un'Italia più giusta''. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Guardiola, pallegrinaggio al Santuario di Santa Rosalia e...

Chi è Kelly Doualla, la giovane stella dell’atletica...

Regionali Calabria, le elezioni si terranno il 5-6...

Botulino, salgono a 14 i casi di intossicazione...

Olly, la cena con gli amici scatena il...

Incidente mortale sulla Brebemi, morta 19enne: fermato ragazzo...

Padova, stupro di gruppo su 19enne in ex...

Come festeggia il compleanno Sinner? “Voglio una macchina”....

Stefano Argentino suicida in carcere: 7 indagati per...

Daniel Elahi Galan, chi è l’avversario di Sinner...