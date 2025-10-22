News

Incidente elicottero in Val Pusteria, ricerche in corso

by Adnkronos
(Adnkronos) – Un incidente a un elicottero nella zona del Gruppo di Fanes in Val Pusteria (Bolzano) sta mobilitando tutti i mezzi di ricerca e soccorso a disposizione. Ignote per ora cause e dinamica dell'incidente. Sul posto uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino, Carabinieri e della Guardia di finanza. Alcuni degli elicotteri mobilitati in zona hanno visori notturni per operare in montagna col buio. 
