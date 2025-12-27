Incidente a Pistoia, suocera viene investita e nuora è colta da malore: muoiono entrambe

(Adnkronos) – Un Santo Stefano segnato da un doppio lutto quello vissuto a Pistoia, dove due donne hanno perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Fiorentina, in località Sperone. Il dramma si è consumato poco prima delle ore 18. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Pistoia, un’auto che procedeva in direzione della località Bottegone ha investito una coppia di donne che stavano camminando lungo la carreggiata. Si tratta di una suocera e della nuora.

Secondo una prima ricostruzione, ad essere colpita direttamente dal veicolo sarebbe stata la più anziana, Liliana Podestà, 87 anni, le cui condizioni sono apparse immediatamente gravissime. La nuora, Laura Mecheri, 59 anni, non sarebbe stata investita dall’auto ma, alla vista della suocera ferita, avrebbe accusato un improvviso malore, risultato poi fatale.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori con le ambulanze della Misericordia di Agliana e della Croce Verde di Chiazzano, oltre all’automedica. Per la donna di 59 anni i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. È stato invece avviato un disperato tentativo di salvare l’87enne, trasportata in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove però è deceduta poco dopo l’arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

