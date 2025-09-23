Ilaria Salis, Commissione del Parlamento Ue rigetta revoca immunità

(Adnkronos) – La Commissione per gli Affari giuridici del Parlamento europeo ha votato contro la revoca dell'immunità all'europarlamentare Ilaria Salis, a quanto si apprende. Stando a fonti parlamentari, il Partito popolare europeo (Ppe) ha votato diviso. Ora starà alla plenaria di ottobre confermare il verdetto. "Ilaria Salis è libera: non verrà riportata in carcere in Ungheria, non subirà l’ingiustizia del governo di Orban. Il Parlamento Europeo difendendo oggi la sua immunità ha difeso lo Stato di Diritto in Europa, per tutte e tutti i cittadini". Lo scrive sui social l'eurodeputato del Pd Brando Benifei. —[email protected] (Web Info)