Il volto di Maurizio Cattelan scolpito da un robot ‘ritira’ premio

(Adnkronos) – Non potendo essere in fiera a Marmomac di persona, l'artista padovano Maurizio Cattelan ha deciso di inviare la sua 'testa'. Letteralmente. Nel laboratorio che realizza tutte le sue opere, un robot antropomorfo di Robotor, azienda specializzata in robotica applicata alla scultura, ha realizzato in meno di 48 ore un busto in marmo di Carrara che lo raffigura. E che ha ritirato simbolicamente al suo posto, mercoledì 24 settembre a Verona, il premio dell'edizione 2025 del Marmomac Best Communicator Award. Il riconoscimento viene conferito alle personalità del mondo culturale, del design e dell'arte internazionale che si sono distinte nel raccontare e promuovere la pietra naturale, protagonista in questi giorni a Marmomac, il salone leder per la filiera tecno-lapidea in programma a Veronafiere fino a domani. Il busto di Cattelan è stato accompagnato da un videoracconto in time-lapse delle fasi di lavorazione, con un commento dell'artista inviato da New York che diventa esso stesso un'opera d'arte: "Sono sinceramente lusingato. Non potendo essere lì di persona, ho deciso di mandare la mia testa scolpita da un robot. Mi sembra il modo più comodo per essere presente senza fare un discorso troppo lungo. Ringrazio la giuria, il pubblico… e anche il robot che in questo momento mi sta letteralmente dando forma. Spero che questa testa trovi un bel posto in fiera, magari vicino al bar, così potete parlare direttamente con lei se avete domande. Io, intanto, mi prendo il merito". L'artista eclettico e provocatorio, che quest'anno ha presentato a Bergamo due opere in marmo di Carrara nella mostra "Seasons", è stato premiato dalla giuria del Marmomac Best Communicator Award "per la capacità di coniugare riflessione artistica e tecnologie avanzate, creando un forte impatto comunicativo e simbolico".