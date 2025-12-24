News

‘Il Volo – Incanto di Natale’, stasera su Canale 5 il concerto evento

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, il concerto evento con ‘Il Volo – Incanto di Natale’. La notte ‘incantata’ della Vigilia è all’insegna del talento del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco dell’Arena di Sofia, regala al pubblico uno spettacolo straordinario ed emozionante.  

Il Volo, accompagnato da orchestra e coro, proporrà i tradizionali brani natalizi, come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad, senza dimenticare i loro grandi classici, ‘Grande Amore’, ‘Capolavoro’ e tanti altri, che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo.  

 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Natale con lo ‘Zecchino d’Oro’, oggi e domani...

Ucraina, Zelensky: “Aspettiamo oggi risposta Russia su piano...

Antitrust impone a Meta sospensione condizioni che escludono...

Natale, sale la spesa per i cenoni: dipende...

Natale e Capodanno, camminare 2 minuti dopo i...

Influenza e variante K, verso boom di casi:...

A Natale “500mila tonnellate di cibo finiranno nella...

Usa, visto negato a 5 funzionari europei tra...

Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano, cosa...

Russia, esplosione a Mosca: morti due poliziotti