News

Henry Cavill è Highlander, ecco le prime immagini del nuovo film

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – A cinque anni dall’annuncio che Henry Cavill, già volto di ‘The Witcher’ e di Superman, sarebbe stato il protagonista del remake di ‘Highlander’ arrivano finalmente le prime immagini del film. A condividerle sui social è lo stesso attore britannico. “Buon primo sguardo a Highlander! È stato un viaggio davvero impegnativo per me, di cui vi parlerò quando sarà il momento giusto, ma poter condivdere questo è un momento speciale. Spero che vi piaccia”, sono le parole di Cavill. 

Già da questi scatti si riconosce lo stile di Chad Stahelski, regista di tutti i film della serie di ‘John Wick’. Sarà lui a dirigere il reboot del cult del 1986 che, oltre a Cavill, vede nel cast anche Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela e Max Zhang. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Otto e mezzo, domani Leonardo Maria Del Vecchio...

L’ex cantante degli Spandau Ballet Ross Wild condannato...

Bruce Springsteen contro il “terrore di Stato” dell’Ice,...

Champions League, oggi in campo Inter, Juve, Napoli...

Coppa Italia Regioni 2026, Pella: “Arrivare in tutte...

Scontri sull’A1, niente trasferte per i tifosi di...

Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi nel...

Milano, al Luiss Hub via al ciclo di...

Australian Open, semifinale Sinner-Djokovic verso diretta in chiaro

Cultura: la Civitas appenninica svela i numeri nella...