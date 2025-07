Gwyneth Paltrow nuovo volto di Astronomer dopo caso ‘Kiss cam’ Coldplay

(Adnkronos) – Dopo lo scandalo dei dipendenti di Astronomer, pizzicati abbracciati da una 'kiss cam' durante un concerto dei Coldplay lo scorso 16 luglio, l'azienda tech specializzata in automazione dati, lancia una serie di spot con l'attrice premio Oscar, Gwyneth Paltrow, ex moglie del frontman dei Coldplay Chris Martin. Ne dà notizia Nbc News che aggiunge che la società di dati Astronomer potrebbe trarre vantaggio dall'assunzione di Paltrow come "portavoce temporanea" per rispondere alle domande in seguito allo scandalo. I due dirigenti di spicco dell'azienda di software (e presunti amanti) l'amministratore delegato, Andy Byron, e la sua responsabile delle Risorse umane, Kristin Cabot, si sono dimessi dopo l'accaduto. Mentre l'azienda ha annunciato di aver avviato un'indagine interna. "Astronomer ha ricevuto un sacco di domande negli ultimi giorni e voleva che rispondessi io a quelle più comuni", ha detto Paltrow, che si è separata dal cantante dei Coldplay Chris Martin nel 2014. La scelta di avvalersi dell'attrice come volto dell'azienda non sembra affatto casuale. Paltrow è comparsa in una serie di video nei quali, con tono sarcastico, rassicura gli utenti sull'affidabilità di Astronomer. Una strategia di comunicazione che tenta di risollevare la reputazione dell'azienda per lasciarsi alle spalle il clamore mediatico dello scandalo. —[email protected] (Web Info)