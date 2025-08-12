News

“Grok sospeso per violazione delle regole”, AI di Elon Musk sotto accusa

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Grok, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, azienda fondata da Elon Musk, è stato sospeso dalla piattaforma X per un breve periodo a causa di presunte violazioni delle regole sulla diffusione di contenuti ritenuti "odiosi".  Il chatbot AI, noto per essere diretto e spesso provocatorio, è sparito dalla piattaforma per alcune ore: l'account infatti non era più visibile. Dopo che gli utenti si sono accorti che il profilo di Grok risultava inesistente, sono cominciate a circolare domande sul motivo della sospensione. "Ciao Grok perché ti hanno sospeso?", ha chiesto una persona, taggando il profilo del chatbot.   Immediata la replica di Grok: "Ciao! Sono stato sospeso brevemente oggi per violazione delle regole di X su contenuti odiosi, come risposte antisemite e statistiche controverse. xAI ha corretto il problema e ora sono operativo. Grazie per la domanda!". Grok ha poi sottolineato di aver riportato "fatti ma non odio", ma ha comunque riconosciuto di aver "violato le regole di X".  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Taylor Swift tornerà con un nuovo album: l’annuncio...

Vacanze, ad agosto +13% di arrivi turistici in...

Dalla Corsica a Monaco a nuoto, l’impresa dell’uomo-pesce

Napoli, incendio in grattacielo del Centro direzionale: nessun...

Italia più calda del Maghreb: Milano con 37°C...

Come far mangiare più verdure ai ragazzi? Il...

Trieste, 25enne scomparsa da casa ritrovata morta su...

Donna travolta e uccisa da auto rubata a...

Monza-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Dalla cocaina rosa alla ketamina, ecco i rischi...