‘Grande condottiero, romanista vero’: Ranieri, omaggio da brividi dell’Olimpico – Video

(Adnkronos) – "Un grande condottiero, un romanista vero". Prima del fischio d'inizio di Roma-Milan, la Curva Sud dell'Olimpico ha omaggiato così il tecnico giallorosso Claudio Ranieri, all'ultima partita in casa della sua carriera in panchina. Il settore più caldo del tifo romanista si è colorato con cartoncini gialli e rossi, che hanno creato la scritta "Claudio Ranieri" sulla parte sinistra. Sulla destra, invece, accanto allo stemma del club lo striscione per ringraziare il tecnico con poche parole. " Un grande condottiero, un romanista vero". A sottolineare, ancora una volta, il grande legame con il tecnico di Testaccio. Prima di un big match, quello contro il Milan, pesantissimo in ottica corsa Champions. Ranieri ha risposto poi al ringraziamento del pubblico con un lungo applauso e occhi visibilmente commossi. Per lui, è arrivato anche un messaggio della tribuna Tevere: "Grazie per sempre, Claudio Ranieri". —[email protected] (Web Info)