‘Gloria-Il ritorno’, stasera 3 marzo su Rai 1: le anticipazioni del tv movie con Sabrina Ferilli

Stasera, martedì 3 marzo,

andrà in onda ‘Gloria-Il ritorno’, il tv movie con Sabrina Ferilli protagonista, in prima serata su Rai 1 e su RaiPlay. Nel cast anche Sergio Assisi (Alex), Emanuela Grimalda (Iole), Luca Angeletti (Sergio), Claudia Gerini (La Bella del Tufello), Pino Strabioli (Dottor Rummo), David Sebasti (Filippo), Martina Lampugnani (Emma), con l’amichevole partecipazione di Francesco Arca (Bernardo Pace).

“Una sorta di favola moderna sul chi siamo e su chi vogliamo essere. Gloria attraversa questa vicenda con la sua tipica spavalderia, con ironia e autoironia, ma anche con la sua dirompente umanità che finisce per travolgere tutti e che solo un’attrice come Sabrina poteva darle”. Così il regista Giulio Manfredonia racconta il tv movie.

Dopo aver mentito sulla propria salute pur di tornare sotto i riflettori, Gloria Grandi (Sabrina Ferilli), attrice viziata sul viale del tramonto, è riuscita a ottenere l’effetto opposto. In carcere in attesa di giudizio è costretta infatti a fare i conti con le conseguenze che le sue azioni hanno avuto non solo su di lei, ma soprattutto sulla sua famiglia. E, come se non bastasse, qualcuno sta per pubblicare una biografia “non autorizzata” sulla sua vita e sulla sua infanzia al Tufello.

“Gloria affronta questa vicenda con il solito piglio, quasi si trattasse di un incidente di percorso, un inciampo da superare rapidamente, e tuttavia il contatto con donne così diverse da lei (o forse non così tanto…) ne intacca l’apparente indifferenza, la riporta inesorabilmente alle sue origini, semplici e periferiche, che ha tentato tutta la vita di dimenticare – sottolinea ancora Manfredonia nelle note di regia. – Inizia da qui un percorso di ‘ritorno a casa’ che è anche un viaggio di riappacificazione con una parte di sé volutamente cancellata e ormai dimenticata. È un viaggio pieno di imprevisti, di incontri sorprendenti e divertenti, alla fine del quale Gloria si scoprirà cambiata”.

Terminata la custodia cautelare, Gloria cercherà di mantenere un equilibrio tra le sedute di psicoterapia imposte dalla Corte, i servizi socialmente utili, svolti proprio nel quartiere da cui è fuggita, e i maldestri tentativi di riconquistare gli affetti più cari. Per Gloria ora non si tratta più di tornare o meno sulla cresta dell’onda, ma di fare pace con il suo passato in un imprevedibile percorso di accettazione e rinascita.

Il tono del tv movie è di commedia con un lieto fine a 360°: in questa dimensione più autentica, Gloria riconquisterà il cuore del suo ex marito Alex, la stima di sua figlia Emma e un nuovo posto nel mondo del cinema?

“Se la prima stagione era una analisi quasi feroce del nostro tempo così fortemente segnato dal peso del giudizio collettivo, così mass-mediatico, il nuovo film parla invece di vicende molto più intime e private, si addentra in mondi molto più quotidiani e semplici, ma anche universali, mette la sua lente molto più a ridosso della protagonista e dei suoi cambiamenti”, conclude il regista Giulio Manfredonia.

