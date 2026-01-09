News

Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tre giorni di iniziative tra San Cipirello e San Giuseppe Jato, nel Palermitano, per ricordare Giuseppe Di Matteo, assassinato dalla mafia a soli 14 anni, nel 1996. A trent’anni da quell’atroce delitto Libera e il Presidio Libera Valle dello Jato ‘Giuseppe Di Matteo e Mario Nicosia’ promuovono momenti di riflessione, partecipazione e impegno civile per rinnovare “una responsabilità collettiva che guarda al presente e al futuro”. 

Da domani a lunedì prossimo, infatti, si terranno diverse iniziative dedicate alla memoria del piccolo strangolato e sciolto nell’acido da Cosa nostra, dopo essere stato tenuto prigioniero 779 giorni. “Ricordare Giuseppe Di Matteo significa riaffermare con forza che la memoria non è solo un esercizio commemorativo – spiegano gli organizzatori -, ma un atto di giustizia e di impegno quotidiano contro ogni forma di violenza mafiosa, in particolare quando colpisce i più fragili”. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

‘La Grazia’ di Sorrentino nella longlist dei Bafta:...

Genova, 19enne denuncia aggressione omofoba: “Sfregiato al viso...

Heather Parisi ‘segnala’ Bassetti a Trump. E il...

Germania, tragedia ad Albstadt: famiglia italiana muore nel...

Bove, ritorno in campo? Ipotesi Inghilterra dopo l’addio...

Madonna al Festival di Sanremo? L’ipotesi dopo la...

Addio a Philippe Junot, il primo amore ribelle...

Terremoto sul lato bresciano del Garda, scossa avvertita...

Meloni: “Trump non attaccherà Groenlandia, Ue parli con...

La volta buona, Nikita Perotti e il mistero...