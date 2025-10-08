Giulia De Lellis e Tony Effe sono genitori, è nata Priscilla: “La nostra bambina è qui”

(Adnkronos) – "La nostra bambina è qui", con queste parole Giulia De Lellis e Tony Effe annunciano la nascita della loro figlia primogenita, Priscilla. La data esatta del parto non è stata resa nota, i due genitori hanno dato oggi, mercoledì 8 ottobre, l'annuncio ufficiale dopo giorni di voci e indiscrezioni. "La nostra bimba è qui. E come ve lo spiego…", ha scritto l'influencer accompagnando la frase con una tenera foto della neonata tra le braccia del suo papà, Tony. Anche il rapper ha condiviso un carosello di foto che lo ritraggono nei primi momenti insieme alla figlia e durante il parto di Giulia, aggiungendo semplicemente "tutto".

