Gisele Bündchen si è sposata, nozze in gran segreto per la top model con Joaquim Valente

(Adnkronos) – Gisele Bündchen e il suo fidanzato Joaquim Valente si sono sposati in gran segreto. Una fonte vicina a Valente ha raccontato a ‘PageSix’ che lui e la top model sono convolati a nozze lo scorso novembre, circondati da un ristretto gruppo di amici e familiari, a casa. Secondo la fonte, il neosposo sarebbe “al settimo cielo” per le nozze, arrivate dopo la nascita del loro primo figlio insieme, avvenuta a febbraio di quest’anno. Il nome e il sesso del bambino non sono stati resi noti.

Il segretissimo “sì” è arrivato tre anni dopo il divorzio di Bündchen, 45 anni, dal giocatore della NFL Tom Brady. I due hanno divorziato nel 2022, dopo 13 anni di matrimonio, da cui sono nati Benjamin, 15 anni, e Vivian, 12.

Le strade della top model e di Valente, suo istruttore di jiu-jitsu, si sono incrociate nel 2021. In merito ai rumors su un presunto tradimento, Bündchen ha sempre smentito, sostenendo che fosse “una bugia”, come ha dichiarato al New York Times nel 2024.

