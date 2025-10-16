News

Giovannini (Asvis): “Green Deal non è strategia ambientalista ma economica”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Il Green Deal non è una strategia ambientalista. Il Green Deal diceva 'tutto il mondo andrà verso la sostenibilità: se l'Europa è in grado di fornire prodotti e servizi all'avanguardia sulla sostenibilità, avremo tutto il mondo a cui vendere i nostri prodotti'. E avremo anche degli effetti positivi sull'ambiente. Non è una strategia ambientalista, è una strategia economica, di crescita economica. E non aveva nulla di ideologico green". Così Enrico Giovannini, direttore scientifico ASviS, intervenendo all’appuntamento Adnkronos Q&A, 'Sostenibilità al bivio', questa mattina al Palazzo dell’Informazione a Roma. "Secondo punto importante: gli obiettivi al 2030 di Fit for 55, cioè la riduzione delle emissioni del 55% rispetto al 1990, li raggiungeremo, se non facciamo sciocchezze clamorose. Perché il mondo produttivo ha deciso di investire in quella direzione, perché ci sono stati investimenti pubblici. Perché conviene ma non da un punto di vista ambientale, da un punto di vista economico", aggiunge.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Clima, Pichetto: “Di Cop30 mantenere obiettivo finale e...

Ue, Corazza: “Mettere al centro del Green Deal...

Britney Spears sbotta sui social contro l’ex marito:...

Congresso ingegneri, dibattito su Correttivo Codice contratti e...

Nel 2026 il 70° Congresso nazionale ingegneri si...

Femminicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin in silenzio davanti...

Nasce il Circolo della Storia, capire il presente...

Fiere, Space economy: Ieg lancia Bex – beyond...

Francia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta prima...

Premio Galeno 2025, osimertinib vince nella categoria Real...