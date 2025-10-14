News

Giorgia smentisce i rumor: “Io co-conduttrice a Sanremo? Mi ci manca solo quello”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Ho letto questa cosa che girava. Ragazzi, non è vero niente". Con queste parole nette, la cantante Giorgia ha smentito categoricamente le ultime indiscrezioni. In questi giorni, infatti, erano circolate voci su un possibile ritorno dell'artista in veste di co-conduttrice, al Festival di Sanremo 2026. Intervenuta in diretta durante il programma 'Guerrini e Lanfranchi show' su Rds, l'artista ha detto: "Non mi ha chiamato nessuno, nessuno mi ha detto niente. Non so da dove sia partita questa voce, anche perché mi ci manca solo quello", ha concluso con ironia. 
I rumor su un suo possibile ritorno sul palco dell'Ariston in una nuova veste erano stati alimentati da una coincidenza nel calendario del suo tour. Il lungo intervallo tra la conclusione della prima parte dei concerti (22 dicembre a Roma) e la ripresa (13 marzo) lasciava infatti una 'finestra' libera proprio durante il periodo del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Un'ipotesi ora definitivamente smentita dalla diretta interessata. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sostenibilità, al via ‘Percorsi integrati per un futuro...

Ponte Morandi, pm Genova chiede 18 anni e...

Kyrgios, niente ritiro: “Agli Australian Open ci sarò”....

Jolanda Renga minacciata sui social: “Ambra Angiolini deve...

Ricerca, giovani e materie Stem: in Italia due...

Pace a Gaza, il testo della dichiarazione “per...

Oltre 5,7 milioni di persone in povertà assoluta...

Cesvi presenta 20esima edizione italiana indice globale della...

Italia, Ventura rivela: “Mai chiesto a De Rossi...

Auto: PETRONAS Lubricants International lancia il nuovo lubrificante...