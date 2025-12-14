News

Genoa-Inter, scontri tra tifosi prima della partita. Cosa sta succedendo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Scontri e tafferugli prima di Genoa-Inter di oggi, domenica 14 dicembre, fuori dallo stadio Ferraris. Prima della sfida di campionato tra i nerazzurri di Chivu e la squadra di De Rossi, si è acceso il clima all’esterno dell’impianto. I video che circolano in questi minuti sui social raccontano lanci di bengala e fumogeni tra le due tifoserie. A scatenare il tutto, alcuni tifosi del Genoa che avrebbero lanciato oggetti verso i sostenitori avversari posizionati nel piazzale dedicato. I tifosi dell’Inter avrebbero così reagito, cercando il confronto fino all’intervento delle forze dell’ordine.  

Nel caos degli scontri, un furgone e uno scooter hanno preso fuoco.  

 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Serie A, oggi Genoa-Inter – La partita in...

Fiorentina-Verona 1-2, crisi senza fine per i viola...

Napoli, litiga con gli ex suoceri e li...

Enrica Bonaccorti e la malattia: “Non ho tantissime...

A Bari 100mo congresso Sigo, Meloni: ”Governo impegnato...

Romina Power a Verissimo: “Con Al Bano rapporti...

Udinese-Napoli, gol di Davis annullato dopo check Var...

Eurocross, medaglia d’oro per Battocletti e staffetta mista

Fano, si attorcigliano i paracadute durante il lancio:...

Milan-Sassuolo 2-2, caos finale tra Var e gol...