News

Generali, De Mattia (ex Bankitalia): “Addio a Natixis? Fatto positivo, operazione diffusamente criticata”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Quella di Natixis-Generali “era un’operazione che trovava diverse critiche e in alcuni aspetti erano critiche fondate nell’ambito dell’assetto societario delle Generali: se viene meno questa operazione, tutto sommato si determina una situazione nella quale si possano effettuare convergenze per trovare, se sarà necessario, delle soluzioni alternative”. Così spiega all’Adnkronos l’analista economico, editorialista ed ex di Bankitalia, Angelo De Mattia, parlando dell’addio di Generali a Natixis nella creazione della joint venture.  

Premettendo che bisogna capire “quali sono i motivi della rottura delle trattative”, De Mattia spiega che quell’operazione “presentava molti aspetti che erano sostanzialmente oggetto di critiche” e sottolinea: “Se viene meno un’operazione che è stata diffusamente criticata oppure è stata oggetto di necessità di chiarimenti, allora secondo me alla fine è un fatto positivo”, conclude.  

finanza

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, viola si rialzano in Conference...

Lo sfogo di Bova ad Atreju: “Sono stato...

Europa League, oggi Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna –...

Oro di Bankitalia allo Stato, Dombrovskis: “Una mossa...

Far west sulla Foggia-Candela, assalto a un portavalori...

Webuild: leader mondiale sostenibilità con rating ‘A’ del...

Dentis (Coripet): “Noi garantiamo il 25% di PET...

La Rosa d’Oro di Pio II torna a...

Consiglio dei Ministri approva il decreto Milleproroghe

In un raptus accoltellò ospite e dipendente casa...