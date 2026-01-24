News

Gb, donna di Treviso trovata morta in casa a Bolton: fermato un uomo

by Adnkronos
(Adnkronos) – Una donna di 45 anni originaria di Roncade (Treviso), Gloria De Lazzari, è stata trovata morta nel suo appartamento di Bolton, in Inghilterra, lo scorso lunedì 19 gennaio. A darne notizia la BBC, che ha rintracciato la madre in Italia dove la donna ogni anno veniva a trovarla.  

La polizia inglese ha fermato il presunto assassino, identificandolo in James Morton, 33 anni, che mercoledì è stato formalmente incriminato di omicidio.  

Le indagini sono comunque tuttora in corso da parte della polizia del Greater Manchester che ha lanciato un appello a chiunque possa fornire informazioni utili alla risoluzione del delitto.  

