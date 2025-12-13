Garrison a Verissimo, chi è l’insegnante di Amici: carriera e coming out

(Adnkronos) –

Garrison sarà ospite oggi a Verissimo per un’intervista ritratto. Il celebre ex insegnante di Amici, talent show di Maria De Filippi, torna nello studio di Silvia Toffanin per raccontare la sua carriera, i successi e la vita privata.

Garrison Rochelle è nato a Dallas nel 1955. È il volto noto di Amici, celebre per il suo ruolo di insegnante di danza moderna e coreografo nel talent show di Canale 5. La sua carriera comincia partecipando a diversi musical, tra cui Dancin’ del 1978.

Il suo debutto televisivo in Italia avviene nel 1983 come ballerino nella quarta edizione di Fantastico. Successivamente entra nel corpo di ballo del Festivalbar. Dal 1998 al 2004 è parte di Buona Domenica, mentre nel 2001 Maria De Filippi lo sceglie come insegnante e coreografo di Saranno Famosi, poi divenuto Amici, ruolo che ricoprirà fino al 2018. Dal 2021 torna a Amici come giudice esterno e continua a curare coreografie per la fase pomeridiana del programma.

Cresciuto in Texas in una fattoria con i nonni messicani, Garrison ha sempre raccontato la sua infanzia come un periodo magico. Il rapporto con il padre è stato sempre difficile perché non ha mai accettato la sua scelta di diventare ballerino, non supportandolo economicamente.

Uno dei suoi sogni mai realizzati è diventare padre. Intervistato a Vieni da me nel 2019, ha raccontato: “Mi verrebbe voglia di diventare padre ma a sessantatré anni sarebbe un’assurdità crescere un bambino piccolo. Per questo ho deciso di aiutare gli orfani”.

Garrison Rochelle è gay e ha raccontato il suo coming out ospite a Verissimo. “Non ho dovuto mai dire a mamma della mia omosessualità. Ho avuto una donna durante l’università e lei la trattava malissimo mentre tutti i miei fidanzati sono diventati come dei figli per lei. In questi 40 anni non ho mai avuto problemi di bullismo e mi sono innamorato per la prima volta di un uomo a 19 anni”. Nel 2024, sempre ospite di Verissimo, Garrison ha parlato della sua situazione sentimentale: “La mia situazione sentimentale è un casino. Sono di nuovo single, ma voglio un uomo che mi guardi come guardo i miei cani”.

