Furia Trump: “Mi fanno causa per la sala da ballo alla Casa Bianca”

“Mi citano in giudizio per la sala da ballo”. Donald Trump si infuria e si sfoga con un lunghissimo post sul social Truth. Il presidente degli Stati Uniti si ritrova citato in giudizio per il progetto legato alla costruzione della nuova faraonica sala da ballo alla Casa Bianca. “Oltre a tutto ciò che sto facendo, sto costruendo una delle sale da ballo più grandi e belle del mondo, con oltre 300 milioni di dollari di fondi dei Great American Patriots. Sto lavorando a stretto contatto, fin dall’inizio, con l’esercito e il secret service degli Stati Uniti”, scrive Trump in un chilometrico messaggio.

“Questo è un regalo (zero finanziamenti dei contribuenti!) agli Stati Uniti d’America, di 300-400 milioni di dollari (a seconda della portata e della qualità delle finiture interne!), per uno spazio disperatamente necessario, voluto per oltre 150 anni dai precedenti Presidenti e Amministrazioni, in modo che la Casa Bianca non sia più costretta a utilizzare una ‘tenda’ di scarso valore e pericolosa per grandi e importanti eventi di stato, cene, riunioni, conferenze e future inaugurazioni già programmate (per motivi di sicurezza, protezione e capienza!), su un prato della Casa Bianca molto bagnato e soggetto alle intemperie”, dice Trump.

“Fare un regalo così grande agli Stati Uniti è stato considerato da quasi tutti ‘una cosa meravigliosa da fare’. Ma no, come al solito, sono stato citato in giudizio, questa volta dal Radical Left National (No!) Trust for Historic Preservation, un gruppo a cui non potrebbe importare di meno del nostro Paese! Tutto l’acciaio strutturale, le finestre, le porte, gli impianti di aria condizionata/riscaldamento, il marmo, la pietra, il calcestruzzo prefabbricato, le finestre e i vetri antiproiettile, le coperture anti-drone e molto altro sono stati ordinati (o sono pronti per esserlo), e non c’è un modo pratico o ragionevole per tornare indietro”, prosegue.

“È troppo tardi! Perché questi ostruzionisti e facinorosi non hanno intentato la loro causa infondata molto prima? Il Congresso non ha mai cercato, né voluto, fermare il Ballroom Project! Tutti sapevano cosa stava succedendo alla Casa Bianca. Un grande, enorme, bellissimo regalo agli Stati Uniti d’America! Per chi fosse interessato, la minuscola Ala Est è stata così ‘imbastardita’ e modificata, costruita e ricostruita nel corso degli anni, da non avere alcuna somiglianza o relazione con l’edificio originale”, afferma Trump facendo riferimento a interventi strutturali eseguiti in passato.

“Ai cosiddetti ‘conservatori’, che ottengono loro soldi dalle fonti più insolite, non dovrebbe essere permesso di fermare questa integrazione disperatamente necessaria alla nostra grande Casa Bianca, un luogo per il quale un Presidente non ha mai avuto bisogno di un permesso per modificare o migliorare, a causa della speciale area su cui sorge, non importa quanto grande (e importante!) possa essere tale miglioramento”, sostiene.

“Inoltre, in questo caso, l’intervento viene realizzato con il progetto, il consenso e l’approvazione dei più alti livelli dell’Esercito e del secret service degli Stati Uniti. La semplice presentazione di questa ridicola causa ha già, purtroppo, svelato questo fatto finora e che sarebbe dovuto rimanere Top Secret. L’interruzione dei lavori, a questo punto, quando così tanto è già stato ordinato e realizzato, sarebbe devastante per la Casa Bianca, il nostro Paese e tutti gli interessati”, conclude.

