Formula 1, Verstappen in pole a Baku. Lontane le McLaren, buio Ferrari

by Adnkronos
Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Il pilota olandese della Red Bull ha fatto segnare il tempo più veloce nelle qualifiche di oggi, sabato 20 settembre, con un 1'41"117 in una sessione caratterizzata da incidenti e bandiere rosse. Accanto a lui ci sarà la straordinaria Williams di Carlos Sainz, mentre in terza posizione ecco la Racing Bulls di Liam Lawson. Lontane le McLaren, con il leader del Mondiale Oscar Piastri finito a muro nel Q3 e che partirà dalla nona posizione, mentre Lando Norris scatterà dalla settima.  
Notte fonda per la Ferrari, con Hamilton che non supera il Q2 e partirà 12esimo, mentre Leclerc sarà decimo dopo un incidente che lo ha fatto finire sulle barriere.  —[email protected] (Web Info)

