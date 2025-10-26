News

Formula 1, oggi si corre il Gp Messico: orario e dove vederlo in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico – in diretta tv e streaming – sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti, con la sua Red Bull a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti sulla McLaren di Oscar Piastri, capolista, e di Lando Norris, rispettivamente quinto e secondo ad Austin.  Il podio è stato infatti chiuso dalla Ferrari di Charles Leclerc, terzo al traguardo e seguito dal compagno di scuderia Lewis Hamilton.  Il Gran Premio del Messico di Formula 1 è in programma oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potrà seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Amici, le anticipazioni di oggi domenica 26 ottobre:...

Lazio-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Che tempo che fa, gli ospiti e le...

Fiorentina-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Da noi… a ruota libera, ospiti e anticipazioni...

Real Madrid-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vederla...

Verissimo, domenica 26 ottobre: ospiti e interviste di...

Sassuolo-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Domenica In, da Diego Abatantuono a Virginia Raffaele:...

Sinner-Zverev in finale a Vienna: orario, precedenti e...