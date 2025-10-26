News

Formula 1, oggi si corre il Gp del Messico – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico – in diretta tv e streaming – sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Si ripartirà dalla pole position di Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo in 1'15''586 davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.  Prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 fissato per il 9 novembre, quando andrà in scena il Gran Premio del Brasile.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

M5S, Conte confermato presidente: “Avanti, tutti insieme, a...

Serie A, oggi Lazio-Juventus – Diretta

Mondiali su pista, Viviani chiude la carriera alla...

Evelina Sgarbi: “Mio padre non è accudito bene...

Poliziotti scortano papà che porta figlia in ospedale....

Lucio Corsi, tentato furto al ristorante della madre...

Latina, incendio in un appartamento a Sermoneta: trovata...

Sinner dopo vittoria di Vienna: “Non è stato...

Beatrice Bellucci morta in incidente a Roma, assessore...

Sassuolo-Roma 0-1, Dybala regala vittoria e vetta classifica...