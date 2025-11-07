News

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Sprint: orari e dove vederle in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 7 novembre, inizia il weekend del Gran Premio del Brasile, in programma domenica 9, con le prove libere e le qualifiche della gara Sprint. Si riparte dal successo McLaren del Gp del Messico, quando Lando Norris ha dominato vincendo la gara davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen, sorpassando il compagno di scuderia Oscar Piastri nella classifica generale del Mondiale Piloti. 

 

Le prove libere e le qualifiche Sprint del Gran Premio del Brasile sono in programma oggi, venerdì 7 novembre. La prima e unica sessione di prove libere è in programma alle ore 15.30, mentre per le qualifiche della gara Sprint, che andrà in scena sabato 8, bisognerà aspettare le 19.30. 

 

Le prove libere e le qualifiche della gara Sprint del Gran Premio del Messico di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Hilary Duff torna dopo 10 anni, è arrivato...

Oggi la finalissima di ‘Tale e Quale Show’,...

Musetti-Korda: orario, precedenti e dove vederla in tv

MotoGp, oggi prove libere e pre-qualifiche: orari e...

Venerdì nero oggi per sciopero trasporti, stop mezzi...

Manovra, nuovo duello maggioranza-Corte dei Conti su rottamazione....

Torna il maltempo, piogge e temporali al Sud:...

Sei stressato? In arrivo il test delle unghie...

Ucraina-Russia, Putin punisce anche chi sostiene la guerra:...

Caffè, 10 anni di Ernesto Illy International Coffee...