Formula 1, oggi gara Sprint e qualifiche: orari e dove vederle in tv

by Adnkronos
(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 8 novembre, continua il weekend del Gran Premio del Brasile, in programma domenica 9, con le qualifiche e la gara Sprint. Si riparte dal successo McLaren del Gp del Messico, quando Lando Norris ha dominato vincendo la gara davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen, sorpassando il compagno di scuderia Oscar Piastri nella classifica generale del Mondiale Piloti. 

 

La gara Sprint e le qualifiche del Gran Premio del Brasile sono in programma oggi, sabato 8 novembre. La gara Sprint andrà in scena alle 15 ora italiana, mentre per le qualifiche bisognerà attendere le 19. 

 

La gara Sprint e le qualifiche del Gran Premio del Brasile di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

