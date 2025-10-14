News

Food, Canzoniero (H&GRF): “In dieta mediterranea sostenibilità e salute”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Siamo qui per parlare della dieta mediterranea come bussola di sostenibilità. Sovrappone gli aspetti green che cerchiamo in un'alimentazione equilibrata, a quelli della salute, del benessere e della longevità”. Così Domenico Canzoniero, tra i fondatori dello Human&Green Retail Forum, “un’avventura complessa nata 15 anni fa per cercare di spingere verso parametri di sostenibilità la distribuzione organizzata e il largo consumo italiano”, dice Canzoniero all’edizione 2025. “La dieta mediterranea è una bussola semplice e fattibile che vorremmo trasformare in algoritmo”, dice. Al Forum è stato infatti presentato lo Human&Green Retail Experience, il primo algoritmo che traduce i principi della Dieta Mediterranea UNESCO in decisioni commerciali quotidiane, “e che speriamo – conclude Canzoniero – trovi l'interesse e l'accoglienza di tutta la business community del largo consumo”.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Trump boccia la foto di Time: “Non ho...

Sanremo 2026, da Tommaso Paradiso a Blanco: il...

Francia, Lecornu: “Riforma delle pensioni sospesa fino alle...

Food, Corzani (Dalla Torre): “Necessario dare garanzie di...

Tsitsipas, ‘arma segreta’ con Sinner può essere… una...

Omicidio Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello contro l’ergastolo

Parma, cade durante lavori di potatura: morto un...

Neurologia, pubblicato il report globale Oms e la...

Instagram per adolescenti, si cambia: cosa succede con...

Papa in visita al Quirinale, Mattarella: “Rilanciare soluzione...