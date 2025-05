Fognini si ritira? Pennetta: “Non me ne ha parlato, combatte con dolori costanti”

(Adnkronos) –

Flavia Pennetta parla del ritiro di Fabio Fognini. La moglie del tennista azzurro ha commentato le prestazioni deludenti del marito, con cui ha tre figli, eliminato nelle qualificazioni del Roland Garros: "Io ammiro Fabio perché combatte con dolori costanti ogni giorno e non pensavo avesse la forza e l'energia per continuare a giocare. Se fossi stata nella sua stessa situazione, non l'avrei fatto. In ogni caso lui non mi ha mai parlato di ritiro, non ha in testa una data che ponga fine alla sua carriera", ha detto Pennetta all'Adnkronos. "Alla fine è tutto normale, fa parte della carriera di qualsiasi giocatore avere un periodo buono e uno meno buono", ha continuato l'ex tennista azzurra, vincitrice degli US Open nel 2015, "ognuno poi ha la propria percezione del momento giusto per lasciare, anche per chi non è atleta e decide di andare in pensione: deve essere sicuro e sentire che sia la scelta giusta. Per esempio la mia scelta di ritirarmi (nel 2015 a 33 anni, ndr) non è stata compresa da tante persone, ma nella mia testa aveva un senso perché non avevo più le forze fisiche e mentali. Da questo punto di vista infatti ammiro tantissimo Fabio perché continua a lavorare nonostante tutto". In molti avevano visto l'addio agli Internazionali d'Italia come un preludio per l'addio al tennis? "Non credo, Fabio è arrivato al torneo per invito e giustamente non se la sente di continuare a parteciparvi chiedendo di nuovo una wild card. Lui ha detto di voler lasciar spazio ai giovani perché dopo la wild card di quest'anno e l'anno scorso è giusto che gli altri abbiano la possibilità di giocarci, penso fosse questo il suo pensiero", ha concluso Pennetta.