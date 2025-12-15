Fmi, Georgieva: “Brava Italia, la vostra economia un’àncora di stabilità in Europa”

News

(Adnkronos) – ”Brava Italia”, perché ”nessun altro Paese in Europa sta facendo bene come voi” e perché ”l’economia italiana è un’àncora di stabilità in Europa”. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva intervenendo alla cena della XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo a Villa Madama ieri sera. ”Voglio esprimere la mia ammirazione per il vostro lavoro”, ha aggiunto rivolgendosi al vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che sono state effettuate ”riforme che si sono rivelate molto importanti”. 

