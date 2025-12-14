News

Fiorentina-Verona 1-2, crisi senza fine per i viola ultimi. Giocatori in lacrime

by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Crisi senza fine per la Fiorentina, che perde anche il delicato scontro diretto casalingo con il Verona – vittorioso 2-1 al Franchi – e adesso è a -8 dalla quartultima posizione che varrebbe la salvezza. I viola perdono anche oggi, 14 dicembre, nel match della 15esima giornata. Il Verona conquista i 3 punti con la doppietta di Orban, che decide il match allo scadere.  

Per i veneti un successo determinante in uno scontro diretto: i gialloblù a 12 punti in classifica, con la seconda vittoria consecutiva dopo quella con l’Atalanta. Sempre più da incubo la situazione dei viola, che restano mestamente ultimi con soli 6 punti. A dare il quadro della situazione, i giocatori in lacrime nel finale dopo il gol del ko subito nel recupero. La Fiorentina è l’unica squadra senza vittorie in questa Serie A. 

