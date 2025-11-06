News

Finals amare per Paolini, l’azzurra battuta anche da Pegula

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Terza partita e terza sconfitta per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. Oggi, giovedì 6 novembre, nel suo ultimo match la 29enne toscana, numero 8 del mondo e già eliminata dal torneo, ha ceduto alla statunitense Jessica Pegula, numero 5 del ranking, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e cinque minuti di gioco. 

Nei due match precedenti del torneo Paolini era stata battuta prima dalla russa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, all’esordio e poi dall’americana Coco Gauff, in entrambi i casi in due set. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Fumo, Giulia Veronesi: “Prima causa evitabile di patologie...

Consumi: smart e sostenibili, fotografia dei 18enni di...

Nancy Pelosi si ritira. Trump: “Buona notizia, lei...

Rifiuti, Gava (Mase): “Italia avanti su economia circolare”

Sostenibilità, Semeraro (Rilegno): “Due milioni di tonnellate di...

Laerte Pappalardo: “Dopo l’Isola ero uno scheletro, entrato...

Rifiuti, a Ecomondo 2025 l’arte della trasformazione firmata...

Malattie rare, nefrologo Carraro: “Assicurare ai pazienti Fabry...

Manovra, Giorgetti: “Tutela i redditi medi e mantiene...

ABB presenta a Frosinone l’interruttore aperto Sace Emax...