Festa del cinema di Roma, Strisciuglio (Trenitalia): “Il treno è cultura quotidiana e occasione di incontro”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “La cultura d’impresa è una cultura di relazione che riguarda persone e territori, e che genera innovazione e investimenti. Il treno è un’opportunità straordinaria dal punto di vista economico, sociale e culturale. Il treno e la mobilità sono elementi di cultura quotidiana. Trasportiamo oltre due milioni di persone al giorno: due milioni di storie che viaggiano su binari paralleli ma che, quando si incrociano, creano nuovi valori e nuove opportunità.” Lo ha sottolineato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, alla Festa del Cinema di Roma, in occasione della presentazione del documentario “Andata e Ritorno, scritto e diretto da Roberto Campagna ed Elena de Rosa. “Il cinema – ha concluso Strisciuglio – ci offre un linguaggio potente per raccontare quello che facciamo, i nostri obiettivi, i nostri progetti e per rivendicare il nostro ruolo nella trasformazione del Paese.” 
