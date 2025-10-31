Femminismo, Municipio I Roma: “Camera ardente Oria Gargano in Campidoglio”

(Adnkronos) – “Esprimiamo il nostro più profondo dolore per la scomparsa improvvisa di Oria Gargano, fondatrice e presidente della cooperativa sociale antitratta ed antiviolenza Beefree. Donna combattente ha dedicato la sua intera vita alla lotta per i diritti, l’emancipazione, la dignità e la libertà delle donne. Sarà per sempre la nostra guida e per sempre le saremo grate per le sue battaglie contro ogni tipo di violenza di genere. La salutiamo con commozione oggi 31 ottobre 2025, nella Camera Ardente allestita presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio dalle 11 alle 14. I funerali domenica 2 novembre ore 15 nella Chiesa di San Francesco a Ripa”. Lo dichiarano in una nota congiunta Lorenza Bonaccorsi, Claudia Santoloce e Daniela Spinaci rispettivamente presidente del Municipio I Roma Centro, assessora e Presidente Commissione Pari Opportunità.

