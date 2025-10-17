News

Femminicidio Pamela Genini, la mamma: “Mia figlia era un sole, quel mostro deve pagare”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Faccio fatica a parlare, ma vi dico che tutto quello che ha fatto quel mostro a mia figlia, lo deve pagare, ma pagare. L'ha fatta soffrire tanto". Lo ha detto la mamma di Pamela Genini, intervistata dalla TgR Lombardia. "Era tutto bello in mia figlia, era un sole, un amore. La luce che c'era in lei portava amore a tutti", sottolinea la mamma della 29enne, uccisa martedì sera a Milano con almeno 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ora solare in arrivo, ultimo weekend e poi...

Ramjoué (Ue): “Trasformazione tecnologica richiede alfabetizzazione su ai”

Spazio, Starlink porta la prima trasmissione Tv in...

Ai Horizon Summit 2025, cardiologi: “Con algoritmi migliora...

Giornata menopausa, Di Carlo (Sim): “Donne over 50...

Pneumologo Papi: “In Bpco con terapie personalizzate -21%...

Funerali carabinieri uccisi, l’omelia: “Evento umanamente incomprensibile”

Napoli, cade dal tetto di un capannone: muore...

StatisticAll 2025, Chelli (Istat): “4 donne su 10...

Landini: “Cortigiana? Nessun sessismo, ridirei quello che ho...