Federica Pellegrini incinta, le voglie in gravidanza: la gag esilarante con Matteo Giunta

(Adnkronos) –

Siparietto in casa Pellegrini-Giunta. Federica Pellegrini, incinta al settimo mese, è alle prese con le classiche voglie di gravidanza. O almeno così dovrebbe essere. A raccontare l’esilarante scena familiare è la stessa Divina che in un video pubblicato su Instagram ha ironizzato sulle presunte voglie del marito, Matteo Giunta.

“Io sono incinta di sette mesi e lui mi parla di mangiare dalla mattina alla sera, ce le ha lui le voglie. Ti sei appena mangiato il gelato perché io avevo voglia di gelato, adesso ti sei ordinato altro cibo”, ha scherzato Pellegrini, rimproverando l’allenatore. “Io sono alto 1 metro e 94, ho bisogno di tanto cibo per riempire questo corpo, altrimenti muoio”, ha replicato Giunta, difendendo la sua voglia di cibo.

Pellegrini è poi tornata sulla polemica esplosa negli ultimi giorni in seguito a un video pubblicato in cui ha mostrato il suo allenamento di forza durante la gravidanza. Pellegrini ha voluto chiarire la sua posizione, sottolineando come l’attività fisica in gravidanza deve essere valutata caso per caso: “Bisogna tener conto del corpo della donna, cosa era abituato a fare prima della gravidanza. La tipologia di parto che si andrà a fare. E la situazione corrente a livello ginecologico e fisiologico della donna in gravidanza”.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)