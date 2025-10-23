FCSB-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Notte europea per il Bologna. Oggi, giovedì 23 ottobre, il club rossoblù sfida i rumeni dell'FCSB, l'ex Steaua, – in diretta tv e streaming – a Bucarest nella terza giornata di Europa League. La squadra di Italiano, ricoverato nei giorni scorsi a causa di una polmonite, è reduce dalla vittoria per 2-0 sul campo del Cagliari, firmata dai gol di Holm e Orsolini. In Europa League il Bologna si trova al momento in 27esima posizione con un solo punto conquistato, a causa della sconfitta 1-0 dell'esordio con l'Aston Villa e del pareggio del Dall'Ara con il Friburgo, partita terminata 1-1. La sfida tra FCSB e Bologna è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Sut; Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalabous

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano FCSB-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

—[email protected] (Web Info)