FantaSanremo, i bonus e i malus della seconda serata

(Adnkronos) – Svelati i bonus e i malus validi solo per la seconda serata del ‘FantaSanremo’. Stasera, mercoledì 25 febbraio, vengono premiati gli outfit verdi o trasparenti, le collane e le linguacce. Attenzione invece ai cantanti che non ringrazieranno a fine esibizione.
Outfit o accessorio verde +10 punti
Outfit trasparente e/o vedononvedo +10 punti
Indossa una collana +5 punti
Linguaccia (pre-esibizione) +10 punti
Nessun ringraziamento verbale (post-esibizione) -5 punti
—
spettacoli
[email protected] (Web Info)