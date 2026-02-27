News

FantaSanremo, i bonus e i malus della quarta serata

by Adnkronos

(Adnkronos) – Svelati i bonus e i malus validi solo per la quarta serata del FantaSanremo. Stasera, venerdì 27 febbraio, per la serata delle cover e dei duetti vengono premiati gli outfit animalier, mentre gli artisti che non ricevono il bouquet di fiori perdono 5 punti.  

Tra i bonus ne spunta anche uno dedicato ai ‘festini bilaterali’ citati da Elettra Lamborghini e diventati il tormentone di questa edizione del festival. 

 

Bonus Rai Pubblica Utilità: fa il gesto della medaglia nella Lingua dei Segni +20 punti
 

Outfit con stampa animalier +10 punti 

Bacio a un conduttore +10 punti 

Festini bilaterali: megafono +20 punti 

Non riceve un bouquet di fiori (post-esibizione) -5 punti 

