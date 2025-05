F1, oggi il Gp di Imola: orario e dove vederlo in tv (anche in chiaro)

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista con il settimo appuntamento della stagione. Oggi, domenica 18 maggio, si corre il Gran Premio di Imola sul circuito Enzo e Dino Ferrari. Si tratta del primo Gp della stagione in Europa. Ecco orario e dove vedere la gara. In classifica comanda Oscar Piastri (McLaren) con 131 punti, seguito dal compagno di squadra Lando Norris a 115. Al terzo posto ecco il campione del mondo in carica, Max Verstappen (RedBull), con 99 punti. Faticano le Ferrari di Charles Leclerc (quinto con 53 punti) e Lewis Hamilton (settimo con 41 punti). Oggi, domenica 18 maggio, la Formula 1 fa tappa in Emilia Romagna per il Gran Premio di Imola. Il Gran Premio partirà alle ore 15. Tutti gli appuntamenti del Gp di Imola sono trasmessi su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go. La gara sarà visibile anche in chiaro, gratis e in diretta su Tv8. —[email protected] (Web Info)