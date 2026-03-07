News

F1 Gp Australia, la griglia di partenza

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La griglia di partenza del Gp d’Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, in programma a Melbourne domenica 8 marzo. 

Prima fila
 

1. George Russell (Mercedes) – 1:18.518  

2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.293 

Seconda fila 

3. Isack Hadjar (Red Bull) +0.785 

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0.809 

Terza fila
 

5. Oscar Piastri (McLaren) +0.862 

6. Lando Norris (McLaren) +0.957 

Quarta fila
 

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.960 

8. Liam Lawson (Racing Bulls) + 1.476 

Quinta fila
 

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls ) +2.729 

10. Gabriel Bortoleto (Audi) 

Sesta fila
 

11. Nico Hülkenberg (Audi) 

12. Oliver Bearman (Haas) 

Settima fila
 

13. Esteban Ocon (Haas) 

14. Pierre Gasly (Alpine) 

Ottava fila
 

15. Alexander Albon (Williams) 

16. Franco Colapinto (Alpine) 

Nona fila
 

17. Fernando Alonso (Aston Martin) 

18. Sergio Pérez (Cadillac) 

Decima fila
 

19. Valtteri Bottas (Audi) 

20. Max Verstappen (Red Bull) 

Undicesima fila
 

21. Carlos Sainz (Williams) 

22. Lance Stroll (Aston Martin). 

