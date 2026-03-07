F1 Gp Australia, la griglia di partenza

(Adnkronos) – La griglia di partenza del Gp d’Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, in programma a Melbourne domenica 8 marzo.
Prima fila
1. George Russell (Mercedes) – 1:18.518
2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.293
Seconda fila
3. Isack Hadjar (Red Bull) +0.785
4. Charles Leclerc (Ferrari) +0.809
Terza fila
5. Oscar Piastri (McLaren) +0.862
6. Lando Norris (McLaren) +0.957
Quarta fila
7. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.960
8. Liam Lawson (Racing Bulls) + 1.476
Quinta fila
9. Arvid Lindblad (Racing Bulls ) +2.729
10. Gabriel Bortoleto (Audi)
Sesta fila
11. Nico Hülkenberg (Audi)
12. Oliver Bearman (Haas)
Settima fila
13. Esteban Ocon (Haas)
14. Pierre Gasly (Alpine)
Ottava fila
15. Alexander Albon (Williams)
16. Franco Colapinto (Alpine)
Nona fila
17. Fernando Alonso (Aston Martin)
18. Sergio Pérez (Cadillac)
Decima fila
19. Valtteri Bottas (Audi)
20. Max Verstappen (Red Bull)
Undicesima fila
21. Carlos Sainz (Williams)
22. Lance Stroll (Aston Martin).
