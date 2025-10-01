News

Evenepoel imprendibile, ma Ganna è argento agli Europei di ciclismo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Pippo Ganna conquista uno splendido argento oggi, mercoledì 1 ottobre, agli Europei di ciclismo in corso in Francia, dietro un imprendibile Remco Evenepoel, fresco di secondo posto alle spalle dello sloveno Tadej Pogacar ai Mondiali in Ruanda e dominatore della specialità anche nel Vecchio Continente. L'azzurro ha pagato 43" di ritardo al belga, che ha chiuso la prova in 28'26'', alla media di 50,63 chilometri orari. Bronzo al danese Niklas Larsen.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

I robot ‘fanno nascere’ i bambini, la start-up...

Infezioni fungine invasive, nuovo farmaco disponibile in Italia

Vertice di Copenaghen, premier danese: “Abbiamo il mandato...

Flotilla si avvicina a Gaza. Meloni: “Iniziativa irresponsabile”....

Flotilla, Crosetto agli attivisti: “Militari italiani pronti a...

Droni in Europa, il ‘mistero’ della petroliera russa:...

Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann non risponde ai pm

Farmaci, Altini (Simm): “Per accesso veloce dei cittadini...

Farmaci, Rasi: “Con maggiori dati da Aifa a...

San Francesco, via libera definitivo in Senato: il...