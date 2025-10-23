News

Europa League, Roma-Viktoria Plzen 1-2

by Adnkronos
(Adnkronos) – Il Viktoria Plzen batte 2-1 la Roma in un match valido per la terza giornata della 'fase campionato' di Europa League, disputato allo stadio Olimpico della Capitale.  A decidere la partita le reti di Adu al 20' e Souaré al 23'. Per i padroni di casa inutile gol di Dybala al 54' su rigore. I cechi salgono a 7 punti in classifica, mentre i giallorossi restano fermi a quota 3. Tra due settimane capitolini impegnati a Glasgow con i Rangers, mentre il Viktoria ospiterà il Fenerbahce.  
