News

Erutta vulcano Kilauea: fontane di lava alte fino a 250 metri

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nuova eruzione del vulcano Kilauea nelle isole Hawaii, con fontane di lava alte fino a 250 metri. Lo rende noto il dipartimento di vulcanologia del Servizio Geologico degli Stati Uniti, mentre sui social vengono condivisi video della spettacolare eruzione. 

Con un post su ‘X’ l’agenzia governativa americana spiega che la fontana della bocca sud del vulcano è ora alta 250 metri, mentre quella della bocca nord è alta 180 metri. L’eruzione ha coperto di lava almeno il 40% del fondo del cratere con 10 milioni di metri cubi di lava fuoriusciti. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Cime tempestose domina il box office, secondo posto...

Venezia, le maschere dei Carnevali della tradizione oggi...

Libri, mercoledì presentazione del libro ‘Custodi della democrazia’...

Epibatidina, tossina della rana freccia: cos’è il veleno...

Milano Cortina, nuovo show di Sighel: l’azzurro taglia...

Ilia Malinin, l’odio online e la pressione infinita:...

Milano-Cortina, Achille Lauro sarà alla cerimonia di chiusura...

Funzionario Mimit aggredito a Termini: altri due arrestati

Ema ritira dal mercato dell’Ue i farmaci contenenti...

Energia, Ebs: “Biomasse solide infrastruttura strategica, non un...