Erutta vulcano Kilauea: fontane di lava alte fino a 250 metri

(Adnkronos) – Nuova eruzione del vulcano Kilauea nelle isole Hawaii, con fontane di lava alte fino a 250 metri. Lo rende noto il dipartimento di vulcanologia del Servizio Geologico degli Stati Uniti, mentre sui social vengono condivisi video della spettacolare eruzione.

Con un post su ‘X’ l’agenzia governativa americana spiega che la fontana della bocca sud del vulcano è ora alta 250 metri, mentre quella della bocca nord è alta 180 metri. L’eruzione ha coperto di lava almeno il 40% del fondo del cratere con 10 milioni di metri cubi di lava fuoriusciti.

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)