Enrico Varriale licenziato dalla Rai “per giusta causa”

(Adnkronos) – Risolto il rapporto di lavoro tra la Rai e il giornalista Enrico Varriale. Lo comunica la stessa Rai, riferendo che "l’ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per 'giusta causa' in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado, in cui Varriale è stato condannato per lesioni e stalking".

—[email protected] (Web Info)