Elisabetta Gregoraci “diffida Rosita Gentile”, il legale: “Minacciata sui social, basta falsità”

(Adnkronos) – "La mia assistita è totalmente estranea ai fatti oggetto di denuncia e di accertamento giudiziario, i quali riguardano esclusivamente suo padre. Ogni tentativo di coinvolgerla è, dunque, illecito e prima ancora ingiusto, privo di fondamento e profondamente doloroso". Lo scrive in nota inviata all'Adnkronos, l'avvocato Lorenzo Pellegrini, difensore di Elisabetta Gregoraci, dopo la puntata di mercoledì di 'Dentro la notizia' in cui è stata ospite Rosita Gentile, ex compagna di Mario, il padre della showgirl. "Con questo comunicato – precisa il legale – Elisabetta Gregoraci vuole solo ribadire la verità, difendere la propria dignità e chiedere rispetto per il dolore di una figlia, di una madre e di una donna, trascinata ingiustamente in una vicenda che non le appartiene. Il processo è l’unica sede deputata all’accertamento della verità e nel processo la mia cliente ripone piena fiducia". "Non è, infatti, vero – spiega l'avvocato – che la signora Rosita Gentile sia stata per anni emarginata e osteggiata dalla famiglia Gregoraci e tantomeno che tale presunto distacco è stato la causa delle violenze. E’ vero il contrario. La mia cliente ha sempre cercato l’equilibrio, partecipando (negli anni e nonostante la lontananza) la compagna del padre ai principali momenti familiari: dalla comunione del figlio Nathan Falco al centenario della nonna, dagli auguri di Natale al proprio quarantesimo e così via (si vedano le foto allegate). Non è, poi, vero neppure che la signora Rosita Gentile non abbia mai offeso la mia cliente: al contrario, quest’ultima ha subìto insulti e umiliazioni, come documentato da una registrazione in cui Rosita afferma testualmente rivolgendosi al compagno Mario 'Le hai generate te le puttane'", si legge ancora. "Eppure, nonostante tutto, ha sempre teso la mano – sottolinea – ha ospitato la signora Rosita a Roma, a proprie spese, per il complicato intervento operatorio del padre, dimostrando rispetto e generosità. Pur vivendo lontano, la signora Gregoraci non ha, dunque, escluso nessuno. Il continuo richiamo alla sua persona è, pertanto, infondato, dovendosi così leggere in maniera strumentale, non trovando giustificazione né in fatto né in diritto. Ma v’è di più. A causa di queste falsità, Elisabetta Gregoraci sta subendo, in queste stesse ore, insulti, minacce specie sui social-media e si sta formando nei suoi confronti un clima d’odio che la costringono a vivere nella paura, privata della serenità e della libertà di uscire di casa, se non per lo stretto necessario e per il lavoro. Per questi motivi, ha formalmente diffidato chi continua a diffondere falsità sul suo conto, comunicando (anche alla signora Rosita Gentile) che agirà nelle sedi giudiziarie per la propria tutela". (di Silvia Mancinelli)

