News

Eleonora Giorgi avrebbe compiuto oggi 72 anni, Paolo Ciavarro: “Auguri mamma”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Auguri mamma ti amo", così Paolo Ciavarro ricorda oggi, martedì 21 ottobre, la mamma Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso marzo a causa di un tumore al pancreas. L'attrice oggi avrebbe compiuto 72 anni. Il secondogenito ha condiviso sui social due foto che lo ritraggono accanto alla madre: "Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo", ha scritto.   Paolo Ciavarro è stato ospite a Verissimo domenica 19 ottobre e ha ricordato l'amata mamma. "Piano piano il dolore si sta trasformando. Prima il ricordo di mamma era solo doloroso, adesso sta diventando anche bello. Anche se mi capita di avere ancora dei momenti in cui piango e mi libero dal dolore", queste le parole.   
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Meteo, maltempo per tutta la settimana: arriva il...

Iacopo Melio racconta le parole che uniscono il...

Premio Eccellenze del Mediterraneo, celebrati a Roma talento,...

‘Le Iene presentano: Inside’ torna su Italia1: si...

Gaza, Hamas: “Ci serve più tempo per recuperare...

Anita Mazzotta torna al Grande Fratello: “Mamma non...

Ucraina, “per ora accantonata idea incontro Rubio-Lavrov”

Champions League, oggi Union Sg-Inter: orario, probabili formazioni...

Giappone, Sanae Takaichi ‘conquista’ la Camera bassa: sarà...

Assalto pullman Pistoia Basket, tre ultras fermati: gravitano...