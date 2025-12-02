News

“Ebrei sionisti cancro del mondo”, la scritta choc sul Lungotevere

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – “Ebrei sionisti cancro del mondo”. È la scritta in vernice rossa comparsa, apprende l’Adnkronos, insieme a una stella di David equiparata a una svastica sul Lungotevere degli Anguillara, a pochi passi dalla sinagoga. 

 

Nei giorni scorsi, sempre a Roma, è stata imbrattata con vernice nera all’ingresso del tempio Beth Michael la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, morto a due anni nell’attentato del 8 ottobre del 1982 e sono comparse sul muro del centro ebraico in via di Villa Pamphilj le scritte ‘Palestina libera’ e ‘Monteverde antisionista e antifascista’. (di Silvia Mancinelli) 

cronaca

