Donazione record da 80 milioni, l’ex moglie di Bezos finanzia università

(Adnkronos) – MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, ha effettuato una donazione record da 80 milioni di dollari alla Howard University. L’ateneo, scrive il magazine Forbes, potrà utilizzare il denaro senza vincoli: Scott, che dispone di un patrimonio valutato in oltre 35 miliardi di dollari, non ha fissato condizioni. Circa 63 milioni dovrebbero essere gestiti dall’università, mentre 17 saranno destinati al College of Medicine che fa parte dell’università.

“Questo investimento storico non solo contribuirà a mantenere il nostro attuale livello, ma contribuirà anche a sostenere gli aiuti essenziali agli studenti, a promuovere i miglioramenti delle infrastrutture e a creare un fondo per sostenere ulteriormente la continuità operativi, il raggiungimento di obiettivi degli studenti, l’eccellenza accademica e l’innovazione nella ricerca”, ha affermato in una nota Wayne A.I. Frederick, presidente ad interim e presidente emerito di Howard.

L’assegno record consegnato a Howard è solo l’ultima donazione in ordine di tempo effettuata da Scott. La 55enne ha donato 42 milioni di dollari a 10.000 Degrees, un’organizzazione no-profit della Bay Area impegnata per garantire l’accesso all’università a studenti a basso reddito.

A ottobre, l’African American Cultural Heritage Action Fund ha annunciato una donazione di 40 milioni di dollari da parte di Scott, che nel 2021 aveva staccato un assegno da 20 milioni per lo stesso ente.

—

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)